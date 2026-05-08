AK Parti Kırşehir Teşkilatından fidan dikim etkinliği

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca fidan dikim etkinliği düzenlendi.





İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Bereket Ormanları" kapsamında, Kırşehir’deki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.





AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Küçükdeveci, İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri hatıra ormanında bir araya geldi.



"Yeşil Vatan Seferberliği, Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hep birlikte 1000'e yakın fidanı toprakla buluşturdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünsal, geleceğe nefes olan her fidan, yarınlara duyulan inancın ve doğaya olan vefanın birer sembolü olduğunu kaydetti.



Ünsal, "Toprağa emanet ettiğimiz her bir fidan, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülük ettiği 'Yeşil Türkiye' vizyonuna olan bağlılığımızın ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize olan sarsılmaz inancımızın bir nişanesidir. Merhametle yeşerttiğimiz bu topraklar, doğanın koruyucusu olma kararlılığımızı simgelemektedir. Kırşehir'imizde kök salan bu fidanlar, çevreci bir bilinçle yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli miras ve en büyük zenginliğimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.



