KAEÜ'de 2. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi Sempozyumu yapıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından 2. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi Sempozyumu gerçekleştirildi.



KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum, "Uluslararası Kariyer ve Spor Kadın Vizyonu" temasıyla başladı.



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Anıl Özüdoğru, sempozyumdaki konuşmasında, bu yıl uluslararası katılımlı ikinci sempozyumda bilim insanları ve uzman isimlerin alanla ilgili değerlendirmelerini dinleyeceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Beyza Tayfur da alandaki çalışmalara değinerek, bu sempozyumda özellikle kadının spor alanındaki yerini öne çıkarmak istediklerini belirtti.



Ardından başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit Tayfur'un yaptığı "Sporda Kadın ve Multidisipliner Yaklaşım" başlıklı oturum düzenlendi.



Farklı başlıklarda sunumların yapıldığı sempozyuma katılan bilim insanları ve sporcular, fizyoterapinin önemi ve kariyer deneyimlerini paylaştı.



Sempozyum, soru cevap bölümü ile devam etti.







