Kaman'da ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.
Giriş: 18.05.2026 - 12:50 Güncelleme:
Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, ilçede bulunan Ç.Y'nin ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi.
Ç.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri