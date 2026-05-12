Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne beslenme akreditasyonu sertifikası

Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Afet ve Acil Durumlarda Beslenme Akreditasyonu Sertifikası" aldı.





İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, okulda düzenlenen belge takdim töreninde, afetlere hazırlık, gönüllülük, koordinasyon ve kurumsal işbirliğinin önemi hakkında bilgi verdi.



TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin afet ve acil durumlara hazırlık konusunda örnek gösterilen eğitim kurumları arasında yer aldığını belirten Gülşen, beslenme akreditasyonunun yalnızca bir belge süreci değil, aynı zamanda afetlere hazırlıklı toplum anlayışının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.





Gülşen, akreditasyonu belgesinin Kırşehir eğitim camiası adına gurur verici olduğunu kaydetti.



AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ve Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Servet Demir de afet süreçlerinde beslenme hizmetlerinin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, akreditasyon sürecinde disiplinli şekilde ekip ruhuyla çalışan ve emeği geçen tüm ekibi tebrik etti.



Konuşmaların ardından Olgun ve Demir, Okul Müdürü Esa Şahin'e beslenme akreditasyonu sertifikasını takdim etti.



