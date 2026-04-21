Kırşehir'de 1,2 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 1,2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.


        Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalarda, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen M.T, operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlının ikametinde yapılan aramada ⁠1,2 kilo kubar esrar ve ⁠⁠3 hassas terazi ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan ve bu başarılı operasyona imza atan İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

