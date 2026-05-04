Kırşehir'de 1. Yapay Zeka Günleri etkinliği düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 1. Yapay Zeka Günleri etkinliği gerçekleştirildi.



KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yapay zekanın teknik bir alanın dışında ülkelerin ekonomik modellerini ve toplumsal yapısını şekillendiren stratejik bir güce dönüştüğünü kaydetti.



Dijital dönüşümün devlet politikası olarak benimsendiğini, belirli bir yapay zeka stratejisine göre ilerlendiğini vurgulayan Demiryürek, yapay zekanın sunduğu öğrenme ve veri analizi gibi imkanların, insanların ilerlemesini arttırdığını ifade etti.



KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de etkinliğin akademik bilgi ile sektör deneyimini bir araya getirerek, gelişimi sağlayacağını belirtti.



Yapay zekanın çok boyutlu bir dönüşüm alanı oluşturduğunu hatırlatarak, üniversitede bilişim alanında yeni programlar açmayı planladıklarını anlatan Karahocagil, yapay zekanın etik değerlerle ele alınması gerektiğini belirterek, insanların bu alanda çalışmalarında daha hassas olmasını da temenni etti.



Etkinlikte, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Mucur Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Çanlı, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin de konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından atölye çalışmalarına geçilirken, üç gün sürecek etkinlikte akademik bildiriler ve sunumlar da gerçekleştirecek.

