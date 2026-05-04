Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 1. Yapay Zeka Günleri etkinliği düzenlendi

        Kırşehir'de 1. Yapay Zeka Günleri etkinliği düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 1. Yapay Zeka Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Kırşehir'de 1. Yapay Zeka Günleri etkinliği düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 1. Yapay Zeka Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yapay zekanın teknik bir alanın dışında ülkelerin ekonomik modellerini ve toplumsal yapısını şekillendiren stratejik bir güce dönüştüğünü kaydetti.

        Dijital dönüşümün devlet politikası olarak benimsendiğini, belirli bir yapay zeka stratejisine göre ilerlendiğini vurgulayan Demiryürek, yapay zekanın sunduğu öğrenme ve veri analizi gibi imkanların, insanların ilerlemesini arttırdığını ifade etti.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de etkinliğin akademik bilgi ile sektör deneyimini bir araya getirerek, gelişimi sağlayacağını belirtti.

        Yapay zekanın çok boyutlu bir dönüşüm alanı oluşturduğunu hatırlatarak, üniversitede bilişim alanında yeni programlar açmayı planladıklarını anlatan Karahocagil, yapay zekanın etik değerlerle ele alınması gerektiğini belirterek, insanların bu alanda çalışmalarında daha hassas olmasını da temenni etti.

        Etkinlikte, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Mucur Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Çanlı, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından atölye çalışmalarına geçilirken, üç gün sürecek etkinlikte akademik bildiriler ve sunumlar da gerçekleştirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de bıçak bileme mesaisi başladı
        Kırşehir'de bıçak bileme mesaisi başladı
        Mucur'da vatandaş dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi
        Mucur'da vatandaş dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi
        Kırşehir'de vatandaşlar dolandırıcIlık olaylarına karşı bilgilendirildi
        Kırşehir'de vatandaşlar dolandırıcIlık olaylarına karşı bilgilendirildi
        Kırşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Kırşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Emekli baba, ev yapımı poğaça satarak çocuğunun tedavisine destek oluyor
        Emekli baba, ev yapımı poğaça satarak çocuğunun tedavisine destek oluyor
        Bayramda görevlerini bırakmadılar: Temizlik işçilerinden takdirlik hareket...
        Bayramda görevlerini bırakmadılar: Temizlik işçilerinden takdirlik hareket...