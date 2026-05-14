Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 28 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda yapılar aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 28 fişek ele geçirildi. Yürütülen faaliyetlerde, 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

