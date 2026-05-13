Kırşehir'de 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kırşehir'de bir kamyonette 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 280 paket sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili N.D. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.



