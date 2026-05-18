Kırşehir'de 3 ruhsatsız tabanca, sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 25 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.



İl ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.



Ekipler, N.K. ve N.Y.'ye ait 3 farklı adreste yapılan aramada, 25 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirdi.



Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



