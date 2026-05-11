Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G'nin yakalanması için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu Kırşehir'in Kaman ilçesinde olduğu belirlenen firari, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.