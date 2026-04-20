Kırşehir'de havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Kırşehir'de havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Giriş: 20.04.2026 - 16:12
Kent merkezinde bir iş yeri yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma yürüttü.
Olay yerinde ve çevrede yapılan incelemenin ardından, havaya ateş eden kişinin İ.A olduğu tespit edildi.
Yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.
