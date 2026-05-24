        Kırşehir Haberleri Kırşehir'de iki köyde sel hasara neden oldu

        Kırşehir'de iki köyde sel hasara neden oldu

        Kırşehir'e bağlı Dulkadirli ve Hashöyük köylerinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 18:29
        Boztepe, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde dünden beri aralıklarla devam eden sağanak, kent merkezine bağlı Dulkadirli ve Hashöyük köylerinde sele neden oldu.


        Bölgedeki bazı tarım arazileri ile kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı.


        AFAD İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle bölgede incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin zarar tespit çalışmaları sürüyor.


        Vali Murat Sefa Demiryürek de İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu ve İl Özel İdaresi ekipleriyle bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

