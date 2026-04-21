        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 21.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.T, S.T, H.T, M.Ç. ve H.S'yi suçüstü yakaladı.

        Aramada, elektrikli delici ve uçları, kazma, kürek, merdiven, halat ve kırıcı ekipmanları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de üniversite öğrencileri muhasebe uygulamalarını yerinde öğrendi
        Kırşehir'de üniversite öğrencileri muhasebe uygulamalarını yerinde öğrendi
        Kırşehir'de uyuşturucu tacirine suçüstü
        Kırşehir'de uyuşturucu tacirine suçüstü
        Kırşehir'de 1,2 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de 1,2 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de "Gıda Güvenilirliği" konferansı düzenlendi
        Kırşehir'de "Gıda Güvenilirliği" konferansı düzenlendi
        Terziliğe başladığı dükkanda emekli oldu 50 yıllık terzi: "Takım elbisemi h...
        Terziliğe başladığı dükkanda emekli oldu 50 yıllık terzi: "Takım elbisemi h...
        Okullarda öğrenciler Türk Bayrağı ile karşılandı
        Okullarda öğrenciler Türk Bayrağı ile karşılandı