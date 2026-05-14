Kırşehir'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Kırşehir'de kırsal kalkınma ve tasarruflu tarımsal sulama sistem destekleri hakkında bilgi verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kırsal kalkınma desteklemesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili yayınlanan tebliğ ve uygulama esasları anlatıldı.





Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, Kırşehir çiftçisinin daha fazla desteklerden yararlanması için gayret ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.



Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile tasarruflu tarımsal sulama sistem destekleri için ne kadar fazla başvuru olursa hepsi için çabalayacaklarını anlatan Taş, kırsal kalkınmada yüzde 50'den 70'e kadar ulaşan bir destekleme modeli olduğunu, sulama sistemlerinde de hibe destekleri bulunduğunu hatırlattı.



Kent genelinde üretimin arttırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Taş, herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.



Taş, yatırım, istihdam ve üretimin gerçekleştirilmesi için desteklerin devam ettiğini dile getirerek, oda ve birlik başkanlarıyla sık sık bir araya geldiklerini, ilçe ve köyleri ziyaret ederek üreticilere yerinde bilgi verildiğini sözlerine ekledi.



Uzmanlar da kırsal kalkınma ve tasarruflu tarımsal sulama sistem destekleri hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından vatandaşların soruları cevaplandırıldı.

