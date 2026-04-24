Kırşehir'de ruhsatsız 6 tabanca, havalı tüfek ve 675 fişek ele geçirildi
Kırşehir'de polis ekiplerince ruhsatsız 6 tabanca, havalı tüfek ve 675 fişek ele geçirildi.
Giriş: 24.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
Kırşehir'de polis ekiplerince ruhsatsız 6 tabanca, havalı tüfek ve 675 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Uygulama kapsamında durdurulan otomobilde ve şüphelinin ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız 6 tabanca, 1 havalı tüfek ile 675 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili B.O. hakkında adli işlem başlatıldı.
