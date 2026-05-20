Kırşehir'de ruhsatsız tabanca, tüfek ve tabanca parçaları ile çok sayıda fişek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ürünler, ateşli silah ve silah parçalarının yasa dışı satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabancanın yanı sıra 40 tabanca ve 20 tüfek parçası ile 705 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili O.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

