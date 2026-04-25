        Kırşehir Haberleri Kırşehir'de Sakura Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali düzenlendi

        Kırşehir'de Sakura Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali düzenlendi

        ​Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde, Sakura Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kırşehir'de Sakura Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali düzenlendi

        ​Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde, Sakura Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali gerçekleştirildi.

        Çağırkan köyündeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin iki ülke arasındaki dostluğun sembol mekanlarından olduğunu söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür ederek, Japonya Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni eden Masami, "Kaman'da, uzun yıllardır sürdürülen arkeolojik kazılar sayesinde Japonya ve Türkiye arasındaki işbirliği geliştirilmektedir. Japonya'da ilkbaharın sembolü olan kiraz çiçeklerini burada beğeniyle izlerken, kültürel etkileşim fırsatı bulmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Japon kültürünün estetik anlayışını deneyimleyeceğiniz, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri üzerine düşüneceğiniz, sizi manevi olarak zenginleştirecek bir zaman geçirmenizi diliyorum." diye konuştu.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de baharın en zarif simgelerinden biri olan sakuranın güzelliğiyle sanatın birleştirici gücünü ve kültürlerarası dostluğun en güzel örneklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Her bahar yeniden çiçek açan sakuranın insana zamanın kıymetini, hatıranın inceliğini ve güzelliğin paylaşıldıkça anlam kazandığını hatırlattığını belirten Demiryürek, şöyle konuştu:

        "Kaman'da sakura etrafında bir araya gelmek de bu bakımdan Türkiye ile Japonya arasında yıllar içinde emekle, bilimle ve karşılıklı saygıyla kurulan dostluğun görünür bir ifadesidir. Bu dostluğun Kaman'daki en güçlü karşılıklarından biri, Kalehöyük'te yürütülen arkeolojik çalışmalar ve bu çalışmaların etrafında oluşan kültürel mirastır. Aziz hatırasını saygıyla andığımız Dr. Sachihiro Omura'nın bu süreçte çok kıymetli katkıları bulunmaktadır. Merhum Omura, bir bilim insanı olmanın ötesinde, Anadolu'ya gönülden bağlanmış, bu toprakların binlerce yıllık geçmişini sabırla, titizlikle ve büyük bir özveriyle gün yüzüne çıkaran gerçek bir kültür elçisiydi."

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkanı Neslihan Noyan'ın da konuştuğu programda, Sakura Plastik Sanatlar Sergisi'nin açılışı protokol üyelerince yapıldı.

        Programda, Japon sanatçı Atsuko Suetomi'nin verdiği koto konserine çocuklar da eşlik etti.

        Öte yandan, festival kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Japon-Kore Kültürünü Araştırma Topluluğu tarafından "Sakura" konulu atölyeler açılarak origami, kaligrafi, kilden seramik yapma ve Türk-Japon bayrağı hazırlama işleri misafirlerle birlikte gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

