Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen M.B. ve B.Ç, operasyonla yakalandı.



Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca, ⁠16 gram uyuşturucu madde, ⁠3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen ⁠15 bin 860 lira ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

