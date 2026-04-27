        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 27.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen M.B. ve B.Ç, operasyonla yakalandı.

        Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca, ⁠16 gram uyuşturucu madde, ⁠3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen ⁠15 bin 860 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

