Kırşehir'de silah ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de polisin düzenlediği operasyonda silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 36 kök Hint keneviri, 15 sentetik ecza hapı ve 7,30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan D.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



