Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda kent merkezinde örgütle bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

