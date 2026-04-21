Kırşehir'de üniversite öğrencileri muhasebe uygulamalarını yerinde öğrendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri muhasebe uygulamalarını yerinde deneyimledi.



KAEÜ Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla kent merkezindeki bir mali müşavirlik bürosunda muhasebe uygulamalarını yerinde öğrenme fırsatı buldu.



Öğrenciler, muhasebe kayıt süreçleri, kullanılan belgeler ve mesleki uygulamalar hakkında mali müşavirlerden bilgi aldı. Çalışmaları gözlemleyen öğrenciler, muhasebe programı üzerinden bizzat kayıt işlemleri gerçekleştirerek uygulamaya aktif olarak katıldı.



Kaman Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Burcu Atar, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirterek, öğrencilerin teorik bilgileri gerçek çalışma ortamlarında görerek, öğrenme sürecini daha etkili hale getirdiğini ifade etti.



Öğrenciler ise gerçekleştirilen ziyaretlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini anlatarak, muhasebe mesleğinin günlük işleyişini yakından görme imkanı bulduklarını kaydetti.



