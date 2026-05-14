        Kırşehir Haberleri Kırşehir'de uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 4 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir araçta 6 bin 328 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 17:23 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ilçe merkezi girişinde durdurulan ve içinde 4 kişi bulunan otomobilde yapılan aramada, 6 bin 328 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K, H.Y, O.Ö. ve M.E.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

