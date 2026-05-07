Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıya tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda bir süredir takip edilen A.A'yı gözaltına alan ekipler, üzerinde yaptıkları aramada, 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Başka bir operasyonda ise S.U. ve A.T. yakalandı.



Zanlılardan S.U, emniyetteki ifadesinin ardından hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen A.A. ve A.T. ise cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

