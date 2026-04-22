Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1176 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, kent girişinde durdurulan bir otobüste üzerlerinde yapılan aramada ⁠1176 sentetik uyuşturucu hap bulunan M.E.G. ve Y.İ. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

