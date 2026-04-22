Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1176 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kent girişinde durdurulan bir otobüste üzerlerinde yapılan aramada 1176 sentetik uyuşturucu hap bulunan M.E.G. ve Y.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.