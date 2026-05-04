Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan 2 otomobil ile zanlıların ikamet ve üstlerinde arama yapıldı. Aramalarda, farklı miktarlarda paketlenmiş 29,12 gram sentetik uyuşturucu madde ile 121 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.