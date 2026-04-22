Kırşehir'de vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Özduran için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Özduran, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Özduran'ın ailesi ve yakınları ile Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Özduran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine uğurlandı.

