Kırşehir'deki Kanlıgöl Şelalesi 7 yıl sonra yeniden çağladı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde kuraklık nedeniyle 7 yıldır akmayan Kanlıgöl Şelalesi, bu yıl yeniden çağlamaya başladı.



Yurt genelinde kış ve bahar aylarındaki yoğun kar ve yağmur, Kırşehir'de de etkisini göstererek doğayı yeniden canlandırdı.



Akpınar ilçesine bağlı Hacıselimli köyü sınırlarında 10 metre yükseklikteki dik kaya duvarlarının arasından dökülen Kanlıgöl Şelalesi de son yağışlar ve eriyen kar suyu ile 7 yıl aradan sonra çağladı.



Hacıselimli köyü Muhtarı Yıldırım Kayı, yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle şelalenin son yıllarda eski günlerinden uzaklaştığını ve tamamen kuruduğunu anımsattı.



Son 4-5 aydır yağmur ve kar yağışının artmasıyla şelalenin yeniden coşkulu şekilde aktığını anlatan Kayı, "2019'dan bu seneye kadar burada su bulunmamaktaydı. Bu yıl yağışların bol olmasıyla Allah'a çok şükür, şelalemiz suyuna kavuştu ve gürül gürül akıyor. Buraya ziyaretçilerimiz gelmeye başladı." dedi.



Öte yandan Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği organizasyonunda Akpınar ilçesinde doğa yürüyüşü yapan dağcılar da yaklaşık 950 metre rakımdaki şelaleyi ziyaret etti.



Dağcılar, köy muhtarı Kayı'dan şelale hakkında bilgi aldı.

