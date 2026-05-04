Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri 5. Kocaeli Film Festivali'nde finalistler açıklandı

        5. Kocaeli Film Festivali'nde finalistler açıklandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 2-7 Haziran'da düzenlenecek 5. Kocaeli Film Festivali'nde 4 kategorinin finalistleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Kocaeli Film Festivali'nde finalistler açıklandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 2-7 Haziran'da düzenlenecek 5. Kocaeli Film Festivali'nde 4 kategorinin finalistleri belli oldu.

        Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "ulusal uzun metraj ilk film" kategorisinde finalistler arasında Sunay Terzioğlu'nun yönettiği "Bağlar, Kökler ve Tutkular", Ensar Altay'ın yönettiği "Kanto" ve Doğuş Algün’ün yönettiği "Ölü Mevsim" eserleri yer aldı.

        "Ulusal uzun metraj en iyi görüntü yönetmenliği" kategorisinde ise "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filmiyle Serdar Özdemir, "Tehlikeli Bölge" filmiyle Ali Can Atıcı ve "Kanto" filmiyle Kürşat Üresin finalist olmaya hak kazandı.

        "Ulusal kısa metraj en iyi film" kategorisinde de finalistler arasında "326" filmiyle Miray Kuyumcu, "Arena" filmiyle Emirhan Cangül, "Aslında Herkes" filmiyle Emre Cem Kamhi, "Bir Aile" filmiyle Murat Çetinkaya, "Hayat Devam Ediyor" filmiyle Hümam Özkara ve "Prosedür" filmiyle Rabia Özmen yer buldu.

        "Ulusal animasyon film" kategorisinde de "Asi" filmiyle Selçuk Ören, "Kusursuz Ölçü Nedir" filmiyle Eylül Babür, "Kuyunun Fısıltısı" filmiyle Elif Dokur ve "Drip" filmiyle Zeynep Sude Yavuz finalist oldu.

        Jüri üyelerinin de belli olduğu festivalin ödül töreni, 7 Haziran Pazar İzmit ilçesindeki Halkevi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Demir ustası felçli canlara 'umut' oluyor: 9 yılda bin hayvanı ayağa kaldır...
        Demir ustası felçli canlara 'umut' oluyor: 9 yılda bin hayvanı ayağa kaldır...
        Kocaeli'de oda orkestrasının genç yetenekleri, usta müzisyenlerle aynı sahn...
        Kocaeli'de oda orkestrasının genç yetenekleri, usta müzisyenlerle aynı sahn...
        Kartepe'de tiyatroyla buluşan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
        Kartepe'de tiyatroyla buluşan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
        Alt geçit suyla doldu; mahsur kalan TIR şoförünü itfaiyeciler kurtardı
        Alt geçit suyla doldu; mahsur kalan TIR şoförünü itfaiyeciler kurtardı
        İzmit'te sahil şeridi eğitim, spor ve sosyal projelerle yeniden şekilleniyo...
        İzmit'te sahil şeridi eğitim, spor ve sosyal projelerle yeniden şekilleniyo...
        Kocaeli'de su basan alt geçitte mahsur kalan tır sürücüsü kurtarıldı
        Kocaeli'de su basan alt geçitte mahsur kalan tır sürücüsü kurtarıldı