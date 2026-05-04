5. Kocaeli Film Festivali'nde finalistler açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 2-7 Haziran'da düzenlenecek 5. Kocaeli Film Festivali'nde 4 kategorinin finalistleri belli oldu.



Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "ulusal uzun metraj ilk film" kategorisinde finalistler arasında Sunay Terzioğlu'nun yönettiği "Bağlar, Kökler ve Tutkular", Ensar Altay'ın yönettiği "Kanto" ve Doğuş Algün’ün yönettiği "Ölü Mevsim" eserleri yer aldı.



"Ulusal uzun metraj en iyi görüntü yönetmenliği" kategorisinde ise "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filmiyle Serdar Özdemir, "Tehlikeli Bölge" filmiyle Ali Can Atıcı ve "Kanto" filmiyle Kürşat Üresin finalist olmaya hak kazandı.



"Ulusal kısa metraj en iyi film" kategorisinde de finalistler arasında "326" filmiyle Miray Kuyumcu, "Arena" filmiyle Emirhan Cangül, "Aslında Herkes" filmiyle Emre Cem Kamhi, "Bir Aile" filmiyle Murat Çetinkaya, "Hayat Devam Ediyor" filmiyle Hümam Özkara ve "Prosedür" filmiyle Rabia Özmen yer buldu.



"Ulusal animasyon film" kategorisinde de "Asi" filmiyle Selçuk Ören, "Kusursuz Ölçü Nedir" filmiyle Eylül Babür, "Kuyunun Fısıltısı" filmiyle Elif Dokur ve "Drip" filmiyle Zeynep Sude Yavuz finalist oldu.



Jüri üyelerinin de belli olduğu festivalin ödül töreni, 7 Haziran Pazar İzmit ilçesindeki Halkevi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

