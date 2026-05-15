5. Kocaeli Film Festivali'nin programı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 2-7 Haziran'da düzenlenecek 5. Kocaeli Film Festivali'nin programı belli oldu.



Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde tarihi Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilecek.



Festivalin açılışı, yönetmen ve oyuncu ekibinin katılımıyla "Bir Adam Yaratmak" filmiyle yapılacak. Açılış gecesinde oyuncu Serpil Temur'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edilecek.





Festival boyunca kentin farklı noktalarında film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, paneller ve konserler düzenlenecek.



Festivalde "finalist kısa film", "animasyon" ve "uzun metraj film" gösterimleri de yönetmen ve ekiplerin katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak.



Etkinlikler kapsamında İzmit'teki bir alışveriş merkezindeki sinemada yapılacak özel gösterimlerin yanı sıra 4 Haziran'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Müziği Korosu tarafından konser verilecek.



Festival, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun özel sunumu ve müzikli gösterisiyle 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.



Törende, oyuncu Perihan Savaş'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.

