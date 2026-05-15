        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri 5. Kocaeli Film Festivali'nin programı açıklandı

        5. Kocaeli Film Festivali'nin programı açıklandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 2-7 Haziran'da düzenlenecek 5. Kocaeli Film Festivali'nin programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde tarihi Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilecek.

        Festivalin açılışı, yönetmen ve oyuncu ekibinin katılımıyla "Bir Adam Yaratmak" filmiyle yapılacak. Açılış gecesinde oyuncu Serpil Temur'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edilecek.


        Festival boyunca kentin farklı noktalarında film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, paneller ve konserler düzenlenecek.

        Festivalde "finalist kısa film", "animasyon" ve "uzun metraj film" gösterimleri de yönetmen ve ekiplerin katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

        Etkinlikler kapsamında İzmit'teki bir alışveriş merkezindeki sinemada yapılacak özel gösterimlerin yanı sıra 4 Haziran'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Müziği Korosu tarafından konser verilecek.

        Festival, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun özel sunumu ve müzikli gösterisiyle 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

        Törende, oyuncu Perihan Savaş'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
