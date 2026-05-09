        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri 5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda, ABD'deki Müslümanların sorunları ele alındı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda" ABD'de yaşayan Müslüman azınlıkların sorunları ele alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 18:31 Güncelleme:
        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde, ABD'de yaşayan Müslüman toplumların temsilcilerinin katıldığı sempozyum, Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde "Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar" temasıyla gerçekleştirildi.

        ABD merkezli George Mason Üniversitesi Din Araştırmaları Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Selim Tekelioğlu, sempozyumda "Kuzey Amerika’da Müslüman Toplulukların Dini Teşkilatları" başlığıyla konuşma yaptı.

        Ülkede 4 milyonu aşkın Müslüman yaşadığının tahmin edildiğini kaydeden Tekelioğlu, Müslüman göçmenler üzerine yapılan etnik ve istatistiki araştırmaların, 11 Eylül saldırıları sonrası giderek arttığını belirtti.

        ABD genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, hukuki hizmet, insani yardım, siyasi ve medya söylemlerini etkileme dahil çeşitli alanlarda "toplumsal bir hafıza" oluşturmaya çabaladığını kaydeden Tekelioğlu şunları söyledi:

        "Son dönemde ABD’de Müslümanlar, daha çok ne ölçüde Amerikalı Müslüman kimliklerini koruyabilecekleri ve genç nesillerin bu kimliği ne kadar sürdürebileceği sorularına yanıt arıyor. Müslüman göçmenler, 'devamlı eve döneceğinizi söylüyorsunuz, kabul edin ki burası sizin eviniz' propagandasıyla karşı karşıya kalıyor"

        - Liderlere "yakın takip"

        Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konusunda ABD merkezli kuruluşların büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve bu alanda "küresel dinamikleri etkilemeye çabaladıklarını" bildiren Tekelioğlu, lider düzeydeki isimlere yönelik "yakın takip" faaliyetleriyle karşılaşabildiklerini vurguladı.

        Tekelioğlu, buna örnek olarak ABD'de sivil haklar mücadelesiyle ırkçılığa karşı sembol isimlerden biri haline gelen Müslüman aktivist Malcolm X'in hayatını gösterdi.


        Prof. Dr. Tekelioğlu, FBI ajanlarının Malcolm X'i çok yakından izlediğini ve bu takibe ilişkin kayıtların FBI arşivlerinde kamuya açık şekilde görülebildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
