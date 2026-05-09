        Kocaeli Haberleri 5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda, Avrupa'daki Müslümanların sorunları ele alındı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda" Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman azınlıkların sorunları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 14:01 Güncelleme:
        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde, Avrupa ülkelerinden Müslüman halkların temsilcilerinin katıldığı sempozyum, Balyanoz Eğitim Tesislerinde "Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar" temasıyla gerçekleştirildi.

        İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesinden Dr. Bülent Güven, "Avrupa'da Müslüman Azınlıklar" başlığıyla yaptığı konuşmada, son yıllarda Avrupa kıtasına yönelik göç dolayısıyla Avrupa ülkelerinde Müslüman nüfusunun arttığını bildirdi.

        Güven, tarih boyunca Haçlı Seferleri, Endülüs tecrübesi ve Osmanlı Devleti ile yaşanan ilişkilerin, Avrupa ülkelerinin İslam dünyasıyla olan yaklaşımını şekillendirdiğini belirtti.

        Avrupa'nın tarihsel olarak İslam dünyasıyla çatışmacı bir tutum sergileme eğiliminde olduğunu ifade eden Güven, son dönemde Müslüman karşıtı söylemlerin Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaştığına dikkati çekti.

        Güven, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka dahil Kuzey Avrupa ülkelerinde ise 2050'lerde Müslüman sayısının, bu ülkelerin kendi nüfuslarının yüzde 30'una yükseleceğini kaydetti.

        - "Katı laik, asimilasyon ve hoşgörü" sıralaması

        Fransa, Almanya ve İngiltere'deki "Müslüman karşıtlığının" üçe ayırabileceğini belirten Güven, Fransa'da "katı laik anlayışın" benimsendiğini ve listesinin ilk sırasında bu ülkenin yer aldığını kaydetti.

        Güven, Paris'te kılınan toplu cuma namazının "Nazi dönemi Paris'in işgaline benzeten" siyasetçilerin varlığına dikkati çekti.

        Fransa'da kamusal alanda dini sembol yasağı kisvesi altında başörtüsünün yasaklanmasının hedeflendiğini kaydeden Güven, Ocak 2015'teki Charlie Hebdo dergisi binasına düzenlenen saldırı sonrası Müslümanlara yönelik tepkinin daha da arttığını aktardı.

        Listesinin ikinci sırasında Almanya'nın yer aldığını belirten Güven, Almanya'da "radikal uygulamalardan ziyade Müslümanların asimilasyonunun hedeflendiğini" ve göçmenlerden "ülkeleriyle bağının koparılmasının" talep edildiğini kaydetti.

        Güven, bu ülkede "Alman değerleriyle uyumlu İslam'ın yaşanması" için çaba sarf edildiğini vurgulayarak, "Almanya'da yetişen hocalar" politikası doğrultusunda Almanya'da ilahiyat fakültelerinin kurulduğunu bildirdi.

        İngiltere'de ise "bir insanın bir dine mensup olmasının İngiliz vatandaşı olmasına engel olmayacağı" anlayışının var olduğunu kaydeden Güven, bu ülkede şeriat mahkemelerine bile müsamaha gösterildiğini bildirdi.


        Güven, üç ülkedeki politikaları özetleyerek, şunları söyledi:

        "En radikal politika 'katı laik' Fransa'da ve Paris'te toplu cuma namazı Nazi dönemi işgaline benzetiliyor. Almanya'da ise 'en iyi entegrasyon asimilasyon' meşhur söylem. İngiltere ise sömürgeci geçmişte Müslümanlarla temas tecrübesi dolayısıyla daha bir hoşgörü mevcut. Bu ülkede 'gettolaşma' bir sorun kabul ediliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

