Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı. Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde 6 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralananın bulunmadığı kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı, bölgede araç kuyruğu oluştu. Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.