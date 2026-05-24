BMX Skate Park Türkiye Şampiyonası Gebze'de yapıldı

BMX Skate Park Türkiye Şampiyonası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlendi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gebze Belediyesi tarafından Skate Park'da gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.



Programda konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yarışların bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buradaki müsabakalarda dereceye giren sporcularımız hem milli takıma seçilme hem de diğer kategorilerde yarışma hakkı elde edecek. Spora ve sporcuya çeşitlilik kazandırmak adına bu tür faaliyetleri artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Üyesi Ensar Efendioğlu da derece elde eden sporcular arasından milli takım kadrosunun oluşturulacağını kaydetti.



Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.



Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, sporcular, aileleri ve sporseverler katıldı.

