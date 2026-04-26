        Çayırova Belediyespor basketbolda Süper Lig'e yükselişini kutladı

        Çayırova Belediyespor basketbolda Süper Lig'e yükselişini kutladı

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Çayırova Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini ilçede düzenlenen etkinlikle kutladı.

        Giriş: 26.04.2026 - 02:38 Güncelleme:
        Çayırova Belediyespor basketbolda Süper Lig'e yükselişini kutladı

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Çayırova Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini ilçede düzenlenen etkinlikle kutladı.


        Çayırova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına çok sayıda taraftar katıldı.

        Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, zorlu bir sezonun ardından elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Çayırovamızın hak ettiği Süper Lig'e yükselmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

        Takım kaptanı Hakan Yapar da kulübün planlı ve güçlü bir organizasyonla kurulduğunu ifade ederek, elde edilen şampiyonluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

        Takım, daha sonra şampiyonluk kupasıyla üstü açık otobüse binerek ilçe turu attı.

        Gece boyunca süren kutlamalarda taraftarlar, takımı meşalelerle karşıladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

