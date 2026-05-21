Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'de anma etkinliği düzenlendi

        Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'de anma etkinliği düzenlendi

        Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 20:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'de anma etkinliği düzenlendi

        Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

        Ardından Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'na ve denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

        Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 162 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı.

        Daha sonra ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de sahte 75 bin dolar ele geçirildi
        Kocaeli'de sahte 75 bin dolar ele geçirildi
        Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yöresel lezzetler sergilend...
        Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yöresel lezzetler sergilend...
        Kocaeli'de 54 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 54 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 209 bin 340 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 209 bin 340 makaron ele geçirildi
        Kamyonette 300 bin sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama
        Kamyonette 300 bin sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama
        İş yerinde sahte 75 bin dolar ele geçirildi
        İş yerinde sahte 75 bin dolar ele geçirildi