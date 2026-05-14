        Dünya rekoru kıran milli atıcı Nedim Tolga, olimpiyatlara odaklandı

        KADİR YILDIZ - Kazakistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası finalinde rekor kıran milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, olimpiyat kotası alarak Türkiye'yi oyunlarda temsil etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Tunçer, kariyerinde daha önce elde ettiği uluslararası derecelerle de dikkati çekiyor. Polonya'da 2023 yılında düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda elemeleri rekor kırarak birinci sırada tamamlayan Tunçer'in çeşitli ulusal ve uluslararası madalyaları bulunuyor. Ay-yıldızlı sporcu, son olarak Kazakistan'daki Plak Atışları Dünya Kupası'nda 30'da 29 puanla yeni rekora imza attı.

        Çalışmalarını sürdürün milli atıcı, 30'da 30 yaparak hem rekorunu geliştirmek hem de 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmayı istiyor.




        - "Umarım kazandığım madalya Türk spor camiası adına yeni yollar açar"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un 33 yaşındaki milli atıcısı Tunçer, AA muhabirine, 2005 yılında aile büyüklerinin yönlendirmesiyle atıcılığa başladığını söyledi.

        Spora başladıktan 2 yıl sonra gençler kategorisinde milli takıma seçildiğini hatırlatan Tunçer, 2013'te de Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne katıldığını kaydetti.

        Tunçer, 2015 yılında Kağıtspor'a transfer olduğunu aktararak, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve kulüp başkanı İbrahim Ercin'in kendisine destek verdiğini dile getirdi.

        Yaptığı spor branşının maliyetli bir yapısı bulunduğuna değinen Tunçer, desteklere başarıyla karşılık vermenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

        Tunçer, Dünya Kupası finalinde rekorla altın madalya kazandığını anlatarak, "İstiklal Marşı'nı orada okuttuğum için gururluyum. İnşallah bu spora yatkınlığı olan genç kardeşlerimizi de aramızda görürüz çünkü gelecek vadeden bir spor. Umarım kazandığım madalya Türk spor camiası adına yeni yollar açar." diye konuştu.




        - "Kırılması gereken bir rekor daha var"

        Dünya rekorunu kırdığı finali anlatan Tunçer, şöyle devam etti:

        "7. sırada finale girdim. Finalde ise 30 puan üstünden atış yapıyorsun. 30'da 29 puan vurarak dünya rekorunu kırdım. Olimpiyata gitmek için aşmam gereken yollar var. Öncelikle kota almamız lazım. Kotayı aldıktan sonra tek amacımız olimpiyat. Kırdığım rekor benim için büyük bir motivasyon kaynağı çünkü rekor kırdığım finalde olimpiyat madalyalı sporcular vardı. Finalde onları geçmek büyük bir şey."

        "Rekor kırarak altın madalyayı kazanmam beni çok daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum." diyen Tunçer, sözlerini şöyle tamamladı:

        "30'da 30 yapmak lazım. Umarım o da bize nasip olur. İnşallah diğer yarışmalarda onu da kırmaya çalışırız. Yapılabilecek bir şey çünkü 29'unu vurmuşuz. Birini de vurabilirdim, onu da psikolojik baskıdan dolayı kaçırdım çünkü Amerikalı sporcuyla başa baş gidiyorduk. İster istemez hesap yapıyorsun 'Kaçırır mıyım, kaçırmaz mıyım?' diye. Bu baskıyla birini kaçırdım, sonrasında o da kaçırınca rahatladım. Diğer plakları kaçırmadan rekora ulaştım. Bu da tecrübe oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

