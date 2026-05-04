        Gebze Teknik Üniversitesi ile Malezya'dan iki üniversite, teknoloji geliştirmede işbirliği yapacak

        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Petronas Teknoloji Üniversitesi (UTP) ve Malezya Bilim Üniversitesi arasında teknoloji geliştirme konusunda işbirliği kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 12:39 Güncelleme:
        GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, Malezya ziyareti kapsamında Türkiye ile Malezya'nın yükseköğretim alanındaki işbirliğine yönelik temaslarda bulundu.

        Toplantıda alınan kararlar uyarınca Gebze Teknik Üniversitesi, Malezya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Petronas Teknoloji Üniversitesi ile 3 ana eksende ortak proje yürütme kararı aldı.

        Buna göre, "ileri kanser görüntüleme", "radyasyon güvenliği" ve "yapay zeka destekli sağlık teknolojileri" alanında iki üniversite arasında iş ortaklığı sağlanacak.

        Malezya Bilim Üniversitesiyle de anlaşma yapan GTÜ, "mühendislik ve ileri teknolojiler", "biyoteknoloji ve sağlık bilimleri" ile "sürdürülebilirlik ve çevre" alanlarında araştırma ve akademik işbirliğini geliştirmek üzere mutabakata vardı.

        Bu kapsamda, iki üniversite arasında ortak araştırma projeleri, akademik personel işbirlikleri ve öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Taraflar ayrıca, uzun vadede lisans ve lisansüstü düzeyde ikili diploma programları oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu işbirliğinin, her iki kurumun uluslararasılaşma vizyonuna ve bilimsel üretkenliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

        ​Ayrıca, "yeşil hidrojen", "yenilenebilir enerji" ve "otonom sistemler" gibi alanlarda da GTÜ'nün araştırma altyapısının Malezya ile entegrasyonu hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

