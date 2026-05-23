        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri GÜNCELLEME - Kocaeli'de sentetik ecza hap operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de yaklaşık 1 milyon 700 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Darıca ve Gebze ilçelerinde belirlenen adresler ile sevkiyatta kullanıldığı değerlendirilen araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, yaklaşık 1 milyon 700 bin sentetik ecza hap, yaklaşık 3 milyon hap üretilebilecek miktarda 264 kilogram ham madde ile 19 makine ve cihaz ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        - "Binlerce gencimizi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu ele geçirdik"

        İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ele geçirilen malzemelerin getirildiği Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yaklaşık 2 haftadır yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini söyledi.

        Operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla çok sayıda uyuşturucunun sokaklara ulaşmasının önüne geçen ekipleri tebrik eden Karaduman, şöyle konuştu:


        "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz. Kocaeli halkının huzurunu, güvenliğini, gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan bu uyuşturucu şebekeleriyle mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Bugün yapılan operasyon, çok önemli bir operasyon. Sokaklara düştüğünde binlerce gencimizi zehirleyebilecek miktarda bir uyuşturucu ele geçirdik."

        Karaduman, hem sokak satıcılarına hem organize uyuşturucu şebekelerine yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti.


        Öte yandan, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

