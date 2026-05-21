        Karamürsel Samanlı zeytini fidanlarını serasında yetiştiriyor

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Halil Erdoğan, ilçeye özgü coğrafi işaretli Samanlı ile bölgede yaygın olarak yetiştirilen kalamata zeytinlerinin fidanlarını kurduğu serada üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Halil Erdoğan, ilçeye özgü coğrafi işaretli Samanlı ile bölgede yaygın olarak yetiştirilen kalamata zeytinlerinin fidanlarını kurduğu serada üretiyor.


        İlçede 2002 yılında hobi olarak başladığı fidancılığı emekliliğinin ardından mesleğe dönüştüren Erdoğan, Kayacık Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan 3 dönümlük alanda yaklaşık 17 yıldır meyve fidanı ve süs bitkileri yetiştiriyor.


        Erdoğan, AA muhabirine, ilk olarak Karamürsel'e has zeytin türleriyle üretime başladığını belirterek, ilerleyen yıllarda elma, armut, kiraz, şeftali ve erik gibi farklı türlerde fidan yetiştirdiğini söyledi.

        Aromatik türlerin de üretimini yaptığını ifade eden Erdoğan, "Karamürsel Samanlı zeytini ilçe için önemli bir değer. Samanlı zeytini denize bakan Samanlı Dağları yamaçlarında yetişiyor. Bu zeytinin iri yapısı, yüksek et oranı ve kısa sürede tatlanmasıyla öne çıkıyor. Samanlı ve kalamata zeytinimizi kaybetmemek için kendi kurduğum serada fidanlarını yetiştiriyorum." diye konuştu.

        Erdoğan, çok az tuzla tenekelerde bekletilen zeytinin yaklaşık 15-25 gün içinde yenilebilecek kıvama geldiğini aktararak, literatürde "tatlı zeytin" olarak da yer aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

