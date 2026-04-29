Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli Haberleri Kıbrıs gazisi Karasu, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Karasu, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Cumhur Karasu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Karasu için Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Karasu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Aktaş ve Büyükakın, Karasu'nun ailesi ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti. Karasu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

        Karasu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

