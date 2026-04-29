Kıbrıs gazisi Karasu, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Cumhur Karasu'nun cenazesi toprağa verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Karasu için Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Karasu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Aktaş ve Büyükakın, Karasu'nun ailesi ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti. Karasu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.
Karasu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
