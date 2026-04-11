        Kireçlenme nedeniyle yürüme zorluğu çeken köpek yürüteçle ayaklandı

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de kireçlenme nedeniyle yürüme zorluğu çeken köpek, yürüteç sayesinde ayağa kalktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Eskişehir'de yaşadığı dönemde parkta Alman çoban köpeğiyle karşılaşan 41 yaşındaki Ece Erbuğ, çabalarına rağmen sahibine ulaşamadığı hayvanı sahiplendi.

        Erbuğ, "Roma" adını verdiği 12 yıllık can dostunu 1 yıl önce yürüme zorluğu yaşadığını fark ederek veterinere götürdü.

        Muayene sonucu köpeğin arka ayaklarında kireçlenme olduğu tespit edilerek ilaç tedavisine başlandı.

        Zamanla köpeğin rahatsızlığının ilerlemesi üzerine farklı arayışlara giren Erbuğ, hayvansever Abdülmenaf Çelik'in hayvanlar için gönüllü yürüteç yaptığını öğrendi.

        Erbuğ'un ulaştığı Çelik, Roma için özel yürüteç tasarladı. Yürüteç sayesinde ayaklanan köpek, sahibiyle gezintiye çıkıyor.

        - "Yürüteç hayatımızı kolaylaştırdı"

        Ece Erbuğ, AA muhabirine, yürüme güçlüğü çeken köpeğinin durumuna üzüldüğünü belirterek, ona çare olmak için araştırmalar yaptığını söyledi.

        Hayvanlar için de yürüteç yapıldığından haberdar olduğunu belirten Erbuğ, "İnsan kendi ihtiyacı olmayınca oturup bunu araştırmıyor. Roma, bir gün yürürken çok kötü düştü. Neredeyse evlat yerine koyduğunuz bir canlıyı böyle görmek gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

        Erbuğ, köpeğini yürüteçle yeşil alanlarda, sahil kenarında gezintiye çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yürüteç aracılığıyla da olsa onu tekrar yürürken görmek harika." dedi.

        Yürütecin hem köpeğin hem de kendi hayatını kolaylaştırdığını vurgulayan Erbuğ, "Büyük ırk köpek sahibi olmak çok güzel ama kolay değil. Ufak ırk köpeğiniz olsa kucaklayıp her yere götürebiliyorsunuz ama ben Roma'yı arabaya bindirirken kan ter içinde kalıyorum. Bu tip pratik şeylerin olması hayatımızı çok kolaylaştırdı." diye konuştu.

        Abdülmenaf Çelik de köpeğin ölçülerine göre özel yürüteç yaptığını anlattı.

        Yürütecin köpeğe rahatlık sağladığını belirten Çelik, "Hiçbir canlının böyle bir şeye ihtiyacı olmasın ama olduğunda da biz elimizden gelen desteği yapmaya hazırız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        2 belediyede 11 tutuklama
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yeni tramvayların sonuncusu raylara indirildi
        Yeni tramvayların sonuncusu raylara indirildi
        Sağlık çalışanlarına uygulamalı yangın eğitimi verildi
        Sağlık çalışanlarına uygulamalı yangın eğitimi verildi
        Mezar taşlarındaki sır aralandı
        Mezar taşlarındaki sır aralandı
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 19'u...
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 19'u...
        MÜSİAD Başkanı Özdemir, Kocaeli'de konuştu:
        MÜSİAD Başkanı Özdemir, Kocaeli'de konuştu: