Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Doğa Tiyatro ekibi, Denizli'de seyirciyle buluşacak

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK) bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Tiyatro ekibi, "Sırra Kadem" adlı oyunla Denizli'de düzenlenecek Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 38'incisi düzenlenecek festival, 22-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekip, oyunu 15 Mayıs'ta sahneleyecek. Kadir Yüksel'in Musahipzade Celal'in eserlerinden esinlenerek kurgulayıp yazdığı ve yönettiği "Sırra Kadem", eski zaman komedisi olarak sahneye taşınıyor. Oyunda, Çiğdem Keşmer, Bedirhan Şişman, Dilek Gürbüz, Emel Samur, Hakan Kunduz, Serhat Öztürk, Yakup Kormaz, Gülabi Turan, Onur Yusuf Şat, Yiğit Timur ve Şahsenem Bardakcı rol alıyor.

