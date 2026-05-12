        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 78 zanlı adliyede

        Kocaeli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 78 zanlı adliyede

        Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda internet üzerinden sahte ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 78 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 19:32 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 78 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlıların, savcılık sorguları sürüyor.

        - Olay

        İnternet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Mayıs'ta Kocaeli merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmış, olayla ilgili 2 kişinin de başka dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

        Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, firari 4 şüpheli ise sonraki günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruş hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

