        Kocaeli merkezli rüşvet operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli rüşvet operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

        Giriş: 21.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu 20 zanlının işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden orman işletme şefleri A.F. ve A.B. ile H.B.D. (başka bir suçtan tutuklu), muhtarlar M.Y. ve E.Ç, orman muhafaza memurları M.Y. ve M.A.D, kesimciler T.H, Ş.Ş, Ö.Y, R.C, B.A.H. ve C.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "görevi kötüye kullanma" ile "3628 sayılı Kanun'a muhalefet" kapsamında haksız mal edinme suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da 21 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamu görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu 20 zanlı yakalanmış, şüphelilerden birinin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

