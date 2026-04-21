Kocaeli merkezli rüşvet operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı.



Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "görevi kötüye kullanma" ile "3628 sayılı Kanun'a muhalefet" kapsamında haksız mal edinme suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.



Aralarında kamu görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

