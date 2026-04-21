Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli merkezli rüşvet operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli merkezli rüşvet operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli merkezli rüşvet operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı.

        Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "görevi kötüye kullanma" ile "3628 sayılı Kanun'a muhalefet" kapsamında haksız mal edinme suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.

        Aralarında kamu görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
