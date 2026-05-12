"Türk Dünyası İnsansız Hava Yarışması" Kocaeli'de başladı.



Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinlik, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, KKTC ve Kırgızistan'dan yarışmacıların katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Yarışmada, GTÜ Teknopark Kampüsü'nde bulunan pistte, 7 ülkeden katılımcılar İHA'larıyla mücadele edecek.



Yarışmayla, Türk devletlerindeki üniversitelerle kültür, eğitim, teknoloji ve bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesi ve teknoloji transferi amaçlanıyor.



GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AA muhabirine, yarışmanın kültürel faaliyet olduğunu söyledi.



Yarışma hakkında bilgi veren Mantar, "Öğrencilerimiz ekipler halinde Türk devletlerinden geliyor. Burada 1 hafta boyunca bizim öğrencilerimiz ve hocalarımızla eğitim görüyorlar. Kendi oluşturdukları projelerle yarışmaya giriyorlar. Bunu çok önemsiyoruz. Türk devletleriyle olan ilişkimizi artırmak istiyoruz. Bunun bir tarafı da bilimsel ve teknolojik işbirliğidir. GTÜ, bilimsel işbirliğini de Türkiye'de ilk defa İHA yarışmasıyla yapmış oluyor." dedi.



Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir de mangalanın, Türk dünyasının kadim oyunlarından olduğuna işaret ederek, "Bu oyunu hem kişilerle hem de dronlarla oynatmak istedik. Mangala tahtasını yere çizdik. Dronlar taşları oynatacak şekilde otonom ve yarı otonom sistem kurduk." diye konuştu.



GTÜ Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Aynural ise yarışmanın önemine değinerek, bunu geliştirerek sürdürmek istediklerini kaydetti.



Yarışma, yarın final etabıyla sona erecek.

