Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı, akademi-sanayi işbirliğini güçlendiriyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Bilim Park'ta kurulan Merkezi Laboratuvar, ileri teknoloji cihaz altyapısı ve akademi-sanayi işbirliği odaklı hizmet modeliyle bölgedeki üniversiteler ve sanayi kuruluşları için ortak kullanım üssü olma özelliği taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilim Park'ta bulunan laboratuvarda sunulan hizmetler, akademisyenler ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duydukları test ve analizler ile sanayi kuruluşlarının AR-GE ve kalite kontrol süreçlerinde elde etmesi gereken verilere kısa sürede ulaşılabilmesini sağlıyor.

        Merkezi laboratuvarda, taramalı elektron mikroskobu (SEM), nükleer manyetik rezonans (NMR), X ışını kırınımı (XRD) ve çekme cihazı gibi ileri teknoloji aletler ile malzeme analizinden dayanıklılık testlerine geniş yelpazede yüksek hassasiyetli ölçümler gerçekleştiriliyor.

        Laboratuvarda test ve analiz süreçleri için bölgedeki sanayi firmaları ile çalışılarak, aynı zamanda akademi-sanayi işbirliği de destekleniyor.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, yeni nesil araştırma üssü olarak nitelediği Bilim Park'ta bulunan imkanlardan en önemlilerinden birinin Merkezi Laboratuvar olduğunu söyledi.

        Cantürk, temelde araştıran bir üniversite olduklarını belirterek, "Merkezi Laboratuvar, gerek öğrencilerimize gerek öğretim üyelerimize yeni çalışmalar ve projeler yapmak için imkan sağlayacak. Bunun ötesinde de diğer kuruluşlarla, sanayi kuruluşlarıyla ve diğer üniversitelerle işbirlikli projelere de zemine hazırlayacak." diye konuştu.

        - "Türk sanayisini yurt dışına mahkum olmaktan kurtaralım istiyoruz"

        İşbirlikleri sayesinde bilimsel çıktılarının artacağına değinen Cantürk, "Sonuçta hem biz kazanacağız hem çevremiz kazanacak. Bilimsel olarak vizyonumuzu ileri taşıma imkanı oluşturacak." dedi.

        Türkiye'deki diğer üniversitelerde de pek çok araştırma imkanı bulunduğuna değinen Cantürk, Merkezi Laboratuvar'ın kurulmasının amacının herkesin buradaki teknolojik imkanlardan yararlanması olduğunu kaydetti.

        Cantürk, laboratuvarın kendi döner sermayesi ve işleyişi olduğunu, bu sayede sanayi ile diğer endüstri kuruluşlarına da hizmet vererek açılım sağladığını anlattı.

        Sanayi firmalarının test ve analiz süreçlerini yurt dışında özel laboratuvarlarda veya başka şehirlerdeki laboratuvarlarda yürüttüklerine işaret eden Cantürk, şöyle devam etti:

        "Şimdi bizim laboratuvarımızdan alacaklar. Başka yerlerden hizmet satın alıyorlardı ama burada kendi şehrimize, kendi olanaklarımızla işbirliği yaparak sanayi işbirlikli akademik çıktıların elde edilmesine de vesile olacaklar. Türk sanayisini yurt dışına mahkum olmaktan kurtaralım istiyoruz. Bu anlamda da gelip laboratuvarlarını kurabilirler."

        - "Test ve analiz sonuçları en geç 72 saat içinde firmalara ulaşıyor"

        Laboratuvarın müdür yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Demet Sezgin Mansuroğlu, merkezin kurulmasındaki amacın, üniversitenin akademik üretimini artırmak ve sanayinin AR-GE projelerinde çözüm ortağı haline gelmek olduğunu söyledi.

        Üniversite-sanayi işbirlikli projelere altyapılarıyla çözüm ortağı olduklarını anlatan Mansuroğlu, 24 saat çalışabilir şekilde dizayn edilen laboratuvarda elde edilen test ve analiz sonuçlarını en geç 72 saat içinde firmalara ulaştırdıklarını bildirdi.

        Mansuroğlu, laboratuvarın üniversite ve sanayi arasında köprü görevi gördüğünü ve bilimsel verimliliğin artmasında fayda sağladığını ifade etti.

        Sadece üniversite akademisyenlerine hizmet vermediklerine dikkati çeken Mansuroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Aynı zamanda diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları gibi kurumlara da hizmet veriyoruz. Tabii ki sanayi de bunların arasında. Özellikle sanayide ve akademide geliştirilen üründe ve bilgide üniversitemizin katkısının olması, hem üniversitemiz hem ülkemiz hem de kentimiz açısından oldukça önemli katma değer oluşturuyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        "Ben pedofili değilim"
        "Ben pedofili değilim"
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Başkan Kocaman: "Gençler en önemli değerlerimiz"
        Başkan Kocaman: "Gençler en önemli değerlerimiz"
        Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda açıldı
        Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda açıldı
        Mustafa Destici'den mehteran eleştirisi: Hangisinden rahatsız oldun ey CHP...
        Mustafa Destici'den mehteran eleştirisi: Hangisinden rahatsız oldun ey CHP...
        BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'deki kongrede İsmail Türüt ile sahneye ç...
        BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'deki kongrede İsmail Türüt ile sahneye ç...
        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu: