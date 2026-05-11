Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli Üniversitesi'nde "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği yapıldı

        Kocaeli Üniversitesi'nde "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği yapıldı

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bahar şenlikleri kapsamında tahta araba yarışı "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Üniversitesi'nde "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği yapıldı

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bahar şenlikleri kapsamında tahta araba yarışı "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği düzenlendi.

        Üniversitedeki 12 kulübün tasarladığı tahta arabalar, Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı etkinlik alanına getirildi. Burada ekipler, son kontrollerini ve hazırlıklarını gerçekleştirdi.

        Olası kazalara karşı pistin bazı bölümlerine saman balyaları konuldu, yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı.

        Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği parkuru ilk sırada tamamlayan sürücü ve kulüp üyeleri sevinç yaşadı.

        KOÜ Yeni Nesil Ebeler Kulübü Başkanı ve tahta araba sürücüsü Merve Köklü, AA muhabirine, güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, bunun için üniversite yönetimine ve Red Bull ekibine teşekkür etti.

        Tahta araba kullanarak, daha önce deneyimlemediği bir macera yaşadığını dile getiren Köklü, "Etkinlik heyecanlı geçiyor. Az önce yarıştım, her ne kadar birinci olamasam da tasarımda birinci olduğumuzu düşünüyorum. Bahar şenlikleri, sınav haftası öncesi bizlere moral oldu çünkü hem araba tasarımı yaparken hem de boyama yaparken çok eğlendik. Hayatımda ilk defa tahta arabayla yarışmaya katıldım." ifadesini kullandı.

        KOÜ Racing Kulübü Üyesi ve tahta araba sürücüsü Umut Al da etkinliği beğendiklerini vurgulayarak, "Bahar şenlikleri, sınav haftasının verdiği stresi üzerimizden atmamıza vesile oluyor. Ekip arkadaşlarımızla farklı ve güzel bir deneyim yaşadık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de şehir yönetimi tek ekranda
        Kocaeli'de şehir yönetimi tek ekranda
        Engelli kursiyerler hünerlerini sergiledi
        Engelli kursiyerler hünerlerini sergiledi
        Gebze bölgesindeki dev ulaşım projesi tamamlandı
        Gebze bölgesindeki dev ulaşım projesi tamamlandı
        "Miyav Karnavalı" ile çocuklara hayvan sevgisi anlatıldı
        "Miyav Karnavalı" ile çocuklara hayvan sevgisi anlatıldı
        Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Finalleri'ne yüksel...
        Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Finalleri'ne yüksel...
        Bu etkinlik 7'den 70'e herkesi bilimle buluşturdu
        Bu etkinlik 7'den 70'e herkesi bilimle buluşturdu