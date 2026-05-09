Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aktaş, mesajında, annelerin, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevginin, merhametin, hoşgörünün ve mutluluğun kaynağı olduğunu belirtti.



Annelerin en değerli varlık olduğunu kaydeden Aktaş, "Özverili tutumları ve yaşama kattıkları tüm güzelliklerle çocuklarımızın ilk öğretmeni ve hayatlarındaki en kıymetli rehberleridir. Annelerimizin sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleri, hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olmuştur." ifadelerini kullandı.



Aktaş, annelerin huzurlu ve mutlu toplumun tesis edilmesinde önemli rol oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Annelerimize saygıda kusur etmemek, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek öncelikli görevimizdir. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, ellerinden sevgi ve saygıyla öpüyorum."

