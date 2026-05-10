        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli Valisi Aktaş'tan Engelliler Haftası mesajı

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Engelliler Haftası mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 10.05.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Aktaş, mesajında, engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, onların hayatın her alanında aktif bireyler olarak yer almaları ve eğitimden istihdama kadar tüm temel haklardan en üst düzeyde yararlanmalarının devletin en önemli önceliklerinden birisi olduğunu kaydetti.


        Engellilerin toplumla bütünleşmeleri, iş gücüne katılmaları, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yasal düzenlemeler yapıldığını aktaran Aktaş, "Devletimiz, yaptığı yasal düzenlemelerle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin rehabilitasyon merkezlerinden yararlanması, engelli aylığı bağlanması, kamu ve özel sektörde iş imkanı sunulması gibi alanlarda pozitif ayrımcılıklar sağlamıştır. Bu duygularla, farkındalığın sadece bu haftayla sınırlı kalmamasını ve engelin bedende değil zihinlerde olduğunun unutulmamasını temenni ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyor, onlara esenlik dolu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

